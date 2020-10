Ministro do STJ, Nefi Cordeiro, aparece sem as calças durante julgamento Reprodução vídeo

Por O Dia

Brasília - O ministro Néfi Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) apareceu sem as calças durante uma transmissão realizada na última terça-feira (20). O caso aconteceu durante a sessão de julgamentos da 6ª Turma do tribunal.

No vídeo o ministro surge vestindo apenas a parte de cima da roupa. O flagra foi feito após Néfi Cordeiro levantar da cadeira para mexer no celular. Ao lembrar que estava ao vivo, rapidamente ele senta novamente.