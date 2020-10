TSE publicou paródia em perfil no TikTok Reprodução

Por iG

Brasília - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criou uma paródia para lembrar das medidas de segurança que os eleitores devem tomar no dia votação para evitar contaminações pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). A pandemia da Covid-19 tem colocado vários desafios para que as eleições municipais de 2020 não coloquem as pessoas em risco.



Em um vídeo publicado no perfil do TikTok do tribunal, duas mulheres aparecem dançando e fazendo alertas para que as pessoas compareçam às seções eleitorais com máscara, caneta própria, título de eleitor e uma "colinha" para não esquecer os números dos candidatos escolhidos.

Assista ao vídeo:

Cuidados antes de sair de casa

O TSE pede que os eleitores não saiam de casa para votar se estiverem com febre ou tiverem sido diagnosticados com a Covid-19 em um período inferior a 14 dias.

Caso contrário, é permitido que a pessoa vá votar normalmente, lembrando de levar uma colinha com os números dos candidatos e uma caneta própria para evitar contato com objetos. No caminho até a seção eleitoral, a recomendação é que se mantenha distância mínima de um metro das outras pessoas. O uso de máscara é obrigatório o tempo todo.

Cuidados durante o voto

Não é permitido se alimentar, beber ou fazer qualquer atividade que exija retirada de máscara. Se tossir ou espirrar, use a parte interna do cotovelo ou um lenço.

Limpe as mãos com álcool em gel que será disponibilizado em todas as seções antes e depois de votar. Evite cumprimentos, abraços e apertos de mão. Não toque o rosto.