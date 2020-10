Elise nasceu com 47 centímetros e 2.850 kg Arquivo pessoal/Nathaly Lopes

Por iG

Publicado 22/10/2020 18:00 | Atualizado 22/10/2020 18:03

São Paulo - Nathaly Lopes, uma jovem de 19 anos, descobriu que estava grávida pouco antes de dar à luz em um hospital de São Vicente, no litoral de São Paulo. De acordo com os médicos, ela poderia estar com um mioma, um tumor uterino. As informações são do G1.



“Não dava para desconfiar que era uma gravidez”, afirmou Nathaly Lopes. Ela estava sem menstruar há alguns meses e relata que não teve aumento de peso e que sua barriga não cresceu. Em fevereiro, um ginecologista diagnosticou a jovem com dor pélvica crônica e informou que havia a possibilidade de ser um mioma.



“Ele [ginecologista] me mandou fazer um ultrassom. Só que sempre que eu ia fazer, a máquina estava quebrada”, explica.



Nathaly continuou sentindo cólicas e, depois de alguns meses, conseguiu um convênio. A jovem possuía uma consulta marcada para esta quarta-feira (21), mas um dia antes ela precisou ir ao hospital.



Com dores fortes no abdômen, Nathaly descobriu que estava grávida. “Quando eu cheguei no hospital, minha filha estava sem o batimento cardíaco e tive que ir direto para a emergência para fazer o parto. A médica falou que a possibilidade é de que ela nascesse morta”, conta.

Publicidade

A equipe médica afirmou que Nathaly estava com cerca de 39 semanas de gestação. A bebê, chamada Elise, nasceu com 47 centímetros e 2.850 kg. O nome foi dado em homenagem à mãe de Nathaly, que morreu no ano passado. “Como ela tinha se apaixonado pelo nome, na época, permaneceu a promessa”, diz.



“Em novembro, completaria um ano do falecimento da minha mãe. Quase um ano depois, eu recebo a notícia de que sou mãe. Eu acho que foi um presente dos céus”, conta Nathaly. “Foi uma surpresa e nem é meu aniversário”, conclui.