Roger Abdelmassih, ex-médico condenado por estupro de pacientes, sofreu um ataque na última quarta-feira (21) no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, no Carandiru, na Zona Norte de São Paulo. Um outro preso, que teve a irmã estuprada recentemente, invadiu o quarto de Abdelmassih e o atacou com as mãos, quando soube que estavam na mesma ala do hospital penitenciário. As informações são do portal “G1”.

A transferência de Roger Abdelmassih para o hospital penitenciário foi concedida em liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) pelo ministro Ricardo Lewandowski. O argumento que serviu de base foi a condição de saúde de Abdelmassih, de 76 anos de idade, que apresenta quadro de hipertensão pulmonar e cardiopatia isquêmica.