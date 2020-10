QR Code permite acesso à conversa com assistente virtual do TSE Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/10/2020 09:58 | Atualizado 23/10/2020 13:57

Para evitar que o cidadão vote desinformado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) trouxe mais uma novidade para as Eleições Municipais de 2020: o Tira-Dúvidas Eleitoral no WhatsApp. É a primeira parceria do gênero entre a Justiça Eleitoral e a WhatsApp Inc. E como funciona? Para interagir com o assistente virtual, acesse a câmera do seu celular e a aponte para o QR Code na imagem acima ou adicione o telefone (61) 99637-1078 à sua lista de contatos.



O canal do TSE traz diversos assuntos de interesse do eleitor, como dia, horário e local de votação. Respostas às perguntas mais comuns enviadas para a Justiça Eleitoral também são encontradas no chabot.



Um dos grandes destaques do assistente virtual é o Fato ou Boato. Ao selecionar o item, o usuário pode acessar conteúdos desmentidos por agências de checagem de informações. É uma ferramenta que facilita o acesso do cidadão à Justiça Eleitoral, evitando que ele vote com insegurança em novembro. Por meio de uma “conversa” com o bot, é possível acessar inúmeros links de serviço, baixar o aplicativo e-Título e conhecer dicas para eleitores e mesários.



O chabot do TSE no WhatsApp é mecanismo que a pessoa pode compartilhar com quem faz parte do seu círculo de relacionamento. Para isso, basta salvar o número na agenda, clicar em Bot no WhatsApp, deslizar a tela até o final e apertar “Compartilhar empresa”. Por fim, é preciso selecionar para quem deseja enviar o telefone do assistente digital do TSE. O procedimento ajuda a acabar com o “disse-me-disse” sem fundamento nas eleições.