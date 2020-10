O presidente Jair Bolsonaro Marcelo Camargo/Agência Brasil

São Paulo - A popularidade do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) atingiu 37% nos conceitos "ótimo/bom" segundo um levantamento realizado pela Exame Research, divulgado nesta sexta-feira. A pesquisa é realizada a cada quinzena e diagnosticou que a maior aprovação de Bolsonaro está concentrada na região Norte do país, com um total de 57%.

O levantamento entrevistou 1.200 pessoas maiores de 16 anos, e conta com uma margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.



Eleições municipais

Os dados também revelam que 50% dos brasileiros ainda não escolheram um candidato para as eleições municipais este ano.

A expectativa é que os eleitores da classe D/E definam o candidato na última semana e 16% somente no dia da votação. O grupo representa 63% do total de pessoas que ainda não sabe em quem votar.

Do total de entrevistados de todas as classes, cerca de 21% dos talvez não votem por conta da pandemia do novo coronavírus.

Corrupção

A opinião pública sobre a corrupção no Brasil durante a gestão de Bolsonaro está dividida.

Para 37% a corrupção não aumentou nem diminuiu, enquanto outros 34% acreditam que houve um aumento. Já 25% consideram que houve uma diminuição na corrupção no país.

A região Norte concentra 40% dos que acreditam na redução de corrupção.

A tendência sobre a corrupção também foi avaliada pela pesquisa. Ao todo, 29% dos entrevistados acreditam que ela vai aumentar, enquanto 35% acreditam que ela permanecerá igual e 27% dizem que vai diminuir.