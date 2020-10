Por O Dia

Após a morte por covid-19 do senador Arolde de Oliveira na última quarta-feira, 21, que era contra o isolamento social e defendia o uso de hidroxicloroquina , uma enquete foi realizada nas redes sociais do jornal O Dia entre quinta, 22 e sexta-feira, 23. O questionamento foi: “Você acha que o governo está fazendo um bom trabalho no combate ao coronavírus?”No Twitter , 76,8% dos usuários demonstraram confiança no trabalho do governo. Mas o resultado não se refletiu nas demais redes: a maioria dos seguidores do Facebook (71,4%), do Instagram (77,4%) e do Linkedin (100%) se mostraram insatisfeitos com a forma como o governo federal está conduzindo a crise. O total de votantes foi de 7.633. Confira alguns comentários:“A pandemia nem acabou e já se vê vários casos de desvios, o Brasil está entre os países com maiores números de casos e sequer são contabilizado dos casos em locais de extrema pobreza.”“O problema são os governos estaduais que só querem vantagem financeira nesta pandemia.”“Está e se não fosse a intromissão do STF em dar poderes para os projetos de ditadores, estaríamos muito melhor”