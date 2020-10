Carro foi alvejado na cidade de Jacareí, no interior de São Paulo Divulgação/Anderson Senna

Por iG

São Paulo - Anderson Senna, candidato à prefeitura de São José dos Campos (SP) pelo PSL, teve seu carro alvejado na noite do último sábado (24). O caso aconteceu quando Senna saiu de uma reunião com amigos no município de Jacareí, também no interior de São Paulo.



Dois homens em uma moto atiraram contra o carro, atingindo a porta e o para-brisa do veículo do candidato. Segundo informações da assessoria, o candidato não se feriu e está bem.

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Jacareí, que é responsável pela área. A Polícia Civil começou a investigar o caso e espera o resultado do laudo de perícia do veículo.

A coligação formada pelo PSL e pelo Patriota emitiu uma nota lamentando o episódio e dizendo confiar que “as forças policiais vão solucionar o crime”.