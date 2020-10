General Luiz Eduardo Ramos Divulgação

Brasília - O ministro da Secretaria de Governo, o general Luiz Eduardo Ramos, escreveu em uma rede social, na tarde deste domingo, para reforçar a trégua com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Mais cedo, general Ramos em passeio de moto junto com o presidente Jair Bolsonaro qualquer tipo de disputa política com Salles. Neste domingo, o ministro do Meio Ambiente também anunciou que conversou com o chefe da Secretaria de Governo e pediu desculpas pelo excesso.

No twitter, general Ramos escreveu que "uma boa conversa apazigua as diferenças". Além disso, o ministro da Secretaria de Governo disse: "Intrigas não resolvem nada, muito menos quando envolvem questões relacionadas ao País. Eu e o Ricardo Salles prosseguimos juntos em nome do nosso presidente Jair Bolsonaro e em prol do Brasil".

Nos últimos dias, um conflito entre os dois ministros se estreitou após Salles ter dito que a postura de Ramos era como "Maria fofoca". O impasse entre os dois envolve uma suposta articulação para retirar Salles do governo de Bolsonaro, além de reduções no orçamento do Meio Ambiente.

Pelas redes sociais, Ramos ganhou o apoio dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e membros do Centrão. Já Salles, ganhou apoio da ala ideológica do governo e do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).