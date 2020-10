Jovem morta e outra ferida ambas de 19 anos Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 25/10/2020 18:59 | Atualizado 25/10/2020 19:36

São Paulo - Uma jovem morreu e outra ficou ferida em um acidente entre um carro e uma moto, na manhã deste domingo, em Jaú, em São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Civil, as jovens de 19 anos estavam na moto quando foram atingidas por um carro por volta das 6h. Letícia Costa, que pilotava a moto morreu. A outra foi levada para a Santa Casa de Jaú com ferimentos graves. As informações são do G1.

A polícia ainda informou que o motorista do carro fugiu sem prestar socorro e ainda não foi localizado.



No perfil do Facebook da jovem, amigos deixaram homenagens e falaram que irão buscar justiça. “E quero que você saiba que todos que ficaram aqui lutarão pra que a justiça seja feita e que o cara que bateu o carro na sua moto seja encontrado, sei que nada do que aconteça com o indivíduo vai trazer você de volta”, escreveu uma amiga.