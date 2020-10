Delegacia de Betim, em Belo Horizonte Reprodução Google Street View

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 08:43 | Atualizado 27/10/2020 08:43

Rio - Uma briga entre dois policiais militares terminou com a morte de um sargento nesta segunda-feira, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. As informações são do jornal O Tempo.

Leonício Alves de Souza, de 52 anos, foi morto a tiros por um cabo da PM de 33 anos, após flagrá-lo com sua ex-mulher, de 44 anos, dentro de um carro.

Segundo informações da própria corporação, o cabo havia sido chamado pela ex-mulher de Leonício para ajudá-la a buscar outro veículo e um freezer no bairro de Petrolândia. No meio do trajeto, contudo, eles foram parados pelo carro do sargento, que teria retirado a ex-mulher violentamente do carro do cabo e começado uma série de xingamentos, antes de dizer que mataria os dois. O cabo, então, teria atirado primeiro, para se defender. A versão foi confirmada pela mulher.

O cabo foi preso e o caso, que foi na registrado na Delegacia de Plantão de Betim, está sendo investigado pela corregedoria da corporação.