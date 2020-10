Por O Dia

Publicado 27/10/2020 09:07 | Atualizado 27/10/2020 12:00

Paulo Cupertino Matias, acusado de matar o ator Rafael Miguel e seus pais em junho de 2019, registrou um documento falso na cidade de Jataizinho, no Paraná, segundo a Polícia Civil. O empresário é um dos criminosos mais procurados pela polícia de São Paulo. As informações são do portal “G1”.