Por O Dia

Publicado 27/10/2020 10:02 | Atualizado 27/10/2020 10:05

Um homem em situação de rua foi atacado e teve 35% do corpo queimado enquanto dormia em Taguatinga, no Distrito Federal, na última sexta-feira (23). Reginaldo dos Santos Nunes, de 42 anos, foi vítima do crime por volta das 5h30 da manhã e o suspeito ainda não foi identificado. Um vídeo mostra o momento em que o criminoso para perto de onde Reginaldo dormia e lança fogo sobre ele. As informações são do “Correio Braziliense”.

Reginaldo dos Santos Nunes está internado no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), em tratamento, e teve a maior parte das lesões no rosto, mas não corre risco de vida. A 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro) coletou o depoimento do homem no hospital, mas a vítima ainda não tem previsão de alta.

Os agentes investigam o caso para identificar e deter quem ateou o fogo. Como estava dormindo, Reginaldo Nunes não soube dar informações sobre o agressor. Confira o momento em que ele lança o fogo e sai andando, calmamente: