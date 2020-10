Por IG - Último Segundo





Minas Gerais - Um homem de 65 anos foi preso acusado de abusar sexualmente da própria neta. Atualmente, a vítima tem 13 anos e, segundo a família, os abusos aconteciam há oito anos, quando ela tinha apenas cinco anos de idade. A prisão aconteceu na cidade de Betim, em Minas Gerais.

A prisão aconteceu depois que a família denunciou o caso após a menina detalhar o que fazia quando ficava com o avô. De acordo com as denúncias, os abusos começaram como carícias, avançando para relações sexuais com o tempo.

A família contou que o avô era muito próximo da garota e que dava presentes, dinheiro e a levava para passear sem outros parentes. Com isso, ele ficava sozinho com a vítima e cometia os abusos.

O homem é um empresário conhecido na cidade. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Betim está investigando o caso. Os investigadores estão tentando descobrir se o homem também abusou de outras netas nos últimos anos.