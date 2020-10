Polícia Federal investiga homem a suspeito de usar nomes de Neymar e Luciano Hang para receber auxílio emergencial no Ceará Divulgação PF

Por O Dia

Fortaleza - A Polícia Federal está investigando um homem suspeito de aplicar golpes para receber o auxílio emergencial do governo federal utilizando dados de figuras públicas como o jogador Neymar, o empresário Luciano Hang e o ministro da Economia, Paulo Guedes.

De acordo com a polícia, o investigado abriu contas fraudulentas na Caixa Econômica Federal para obter o benefício de R$ 600. Agentes cumpriram um mandando de busca e apreensão na casa do suspeito, que não teve a identidade revelada, na manhã desta terça-feira (27).

Ainda segundo a PF, no endereço do suspeito, foram apreendidos aparelhos celulares, com os quais ele realizava as transações, e documentos.

Em uma das ações, o homem abriu duas contas usando os dados de Neymar, sendo uma delas com o objetivo de receber o auxílio. Também foi identificada aprovação do benefício em nome de Luciano Hang, cujo valor foi transferido para a conta fraudulenta aberta com as informações de Neymar, nos meses de abril e maio deste ano.

A PF também apontou que o homem utilizou o nome de Neymar para emitir uma carteira de motorista falsa. Ele também utilizava o nome de uma mulher cadastrada como mãe solteira para cometer as fraudes, apontam as investigações.

Se as denúncias forem comprovadas, o investigado responderá pelos crimes de estelionato majorado, falsificação de documento público, uso de documento falso e organização criminosa, caso tenham outros envolvidos.