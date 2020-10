Notas falsas de cem reais já estavam prontas para circulação Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul desmantelou, na tarde da última terça-feira (27), um laboratório gráfico que falsificava notas de real em Costa do Sol, na divisa entre Balneário Pinhal e Cidreira, no litoral gaúcho. Na operação, um homem foi preso em flagrante e foram apreendidas diversas notas falsas de cem reais já prontas para circulação, somando o montante de 500 mil reais.

A Polícia já monitorava indivíduos que passaram notas falsas no comércio da região e chegaram até o local, onde foram encontradas impressoras, tintas e demais insumos para impressão, além das notas falsas já impressas.

O homem preso possui antecedentes por falsificação de moeda nacional e estava foragido, segundo a Polícia Civil. Conforme a investigação, ele teria repassado cerca de 200 mil reais em cédulas falsas à organização criminosa gaúcha. O caso será apresentado à Polícia Federal e agentes da organização vão fazer a perícia no local.