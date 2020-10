Por IG - Último Segundo

O mecânico Welton Borges Rego, de 50 anos, fez um apelo aos ladrões que invadiram a sua oficina mecânica, localizada na esquina da rua Domingos Vieira com a Avenida Brasil, no bairro de Santa Efigênia, em Belo Horizonte.

Após 35 anos trabalhando no mesmo ponto comercial, o estabelecimento dele foi assaltado pela primeira vez. Para ter de volta os pertences levados, o mecânico estampou a fachada com uma faixa que pede "humildemente" os equipamentos de volta.

"Senhor ladrão, peço humildemente que devolva meu computador, minha máquina de solda e minhas baterias. Atenciosamente." O prejuízo é estimado em R$ 15 mil. Após afixar a placa, várias pessoas entraram em contato com Welton. Algumas dizem para tirar a faixa e outros elogiam.

Ao G1 Minas Gerais, o mecânico contou que o roubo aconteceu há cerca de um mês. O local foi invadido durante a madrugada e os equipamentos levados após os suspeitos pularem o muro da oficina.

"Quando fui trabalhar no sábado de manhã, percebi que as coisas tinham sido modificadas. O portão não foi arrombado, mas as portas do escritório foram. Neste tempo todo que estou aqui, nunca passei por nada desta gravidade. Já lidei com 'ladrões de galinha'. Como o lote é todo cercado, tem escola, casas, prédio, a gente nunca imaginou que alguém fosse se atrever a pular o portão e a roubar", disse Welton.

O mecânico irá prestar depoimento à Polícia Civil nesta quarta-feira (28). Um inquérito foi instaurado para apurar a autoria e as circunstâncias do crime.