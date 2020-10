Por O Dia

28/10/2020

Paulo Cupertino Matias foi preso nesta quarta-feira (28) na cidade de Centenário do Sul, no Paraná. A Polícia Civil do estado já havia notificado o registro de documentos falsos pelo empresário. Com isso, agentes de São Paulo, onde o criminoso é tido como um dos mais procurados pela polícia, conseguiram rastrear sua localização. Cupertino é acusado pela morte do ator Rafael Miguel e de seus pais, em junho de 2019. As informações são da “Bandnews”.