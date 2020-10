Governador de Goiás, Ronaldo Caiado Antonio Cruz / Agência Brasil

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado há 1 segundo

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), afirmou nesta quarta-feira, 28, que os governadores têm reunião prevista para o dia 3 de novembro, em Brasília. No encontro, os chefes estaduais deverão discutir, entre outros pontos, a vacina da covid-19.

Caiado informou que o encontro contará com a presença dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), além do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Publicidade

"Nós teremos uma reunião todos nós governadores, se não me engano, dia 3 aqui em Brasília com o presidente da Câmara e do Senado também o ministro da Economia", disse ele, ao chegar no Palácio do Planalto.

O governador estará junto ao presidente da República, Jair Bolsonaro, no período da tarde desta quarta para a sanção da MP 987, sobre incentivos fiscais para a indústria automobilística instalada nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.