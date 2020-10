Miqueas Lima Da Silva foi preso suspeito de matar a esposa Jackeline Pinto da Silva Reprodução/Facebook

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 14:31 | Atualizado 28/10/2020 14:43

Um homem foi preso, nesta terça-feira, pela Polícia Militar do Mato Grosso suspeito de matar a esposa a facadas dentro de casa, na tarde do último domingo, no bairro Setor Nova, em Querência, a 921 km da capital Cuiabá. Segundo a Polícia Militar e a Polícia Civil, Jackeline Pinto da Silva, de 25 anos, foi morta pelo marido dela, Miqueas Lima da Silva, de 26 anos. A Polícia Civil trata o caso como feminicídio. A vítima deixou uma filha. As informações são do portal G1.



fotogaleria

Publicidade

Ainda segundo o G1, Miqueas, que trabalha como barbeiro, teve a prisão decretada pela Justiça e foi preso escondido em uma fazenda. De acordo com o G1, foram os moradores que chamaram a polícia após presenciarem o crime, no domingo.