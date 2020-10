Polícia do Paraná volta atrás e afirma que assassino de ator e pais segue livre

Informação foi transmitida pela PM paranaense, comunicando a Polícia Civil que estava levando Paulo Cupertino para a delegacia Divulgação

Paraná - Mais cedo, foi noticiado que Paulo Cupertino, que assassinou o ator Rafael Miguel e seus pais no ano passado, foi preso. A Polícia Militar do Paraná, no entanto, voltou atrás e não confirma a prisão. Na manhã desta quarta-feira, ela havia avisado a Polícia Civil sobre a captura. Mas, agora, uma coletiva de imprensa convocada pela PM esclareceu o caso.

O delegado-geral de São Paulo, Ruy Fontes, afirmou que a Divisão de Capturas de São Paulo recebeu a informação da Polícia Civil do Paraná de que Paulo tinha sido preso com documento falso em uma blitz de trânsito da PM em Centenário do Sul, em Londrina. Mas, depois, a informação não foi confirmada.



A informação foi transmitida pela PM paranaense, comunicando a Polícia Civil que estava levando o preso para a delegacia. A partir dessas informações, o delegado-geral de São Paulo confirmou também para o Palácio dos Bandeirantes que Cupertino tinha sido preso. Ele ainda informou que enviaria o procurado a São Paulo, mas o tal homem detido não chegou à delegacia.



Ao "Balanço Geral", da RecordTV , o delegado da Polícia Civil de São Paulo, Nico Gonçalves, disse que recebeu a informação de que o homem suspeito não é Cupertino . "A caçada continua", disse Nico.



Segundo o delegado-geral do Paraná, a PM paranaense pode ter se equivocado. A Polícia do Paraná deve esclarecer a confusão sobre o caso ainda nesta tarde.