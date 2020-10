Por IG - Último Segundo

Publicado 29/10/2020 08:20 | Atualizado 29/10/2020 08:56

São Paulo - Nesta quinta-feira, horas após uma publicação em que chamava o presidente da Câmara Rodrigo Maia de "Nhonho" - personagem do programa Chaves - viralizar nas redes sociais, o ministro Ricardo Salles, titular da pasta do Meio Ambiente, se defendeu e disse que não foi o responsável pela postagem. Minutos depois, ele apagou sua conta pessoal na rede social.

fotogaleria

“Fui avisado há pouco que alguém se utilizou indevidamente da minha conta no Twitter para publicar comentário junto a conta do Pres. da Câmara dos Deputados, com quem, apesar de diferenças de opinião sempre mantive relação cordial”, afirmou Salles em publicação no Twitter.

Minutos depois, o perfil oficial do ministro saiu do ar, sem que houvesse qualquer explicação de quem seria o autor da mensagem direcionada a Maia mais cedo.