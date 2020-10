Ex-presidente Lula e ex-ministro Ciro Gomes Reprodução

São Paulo - Preocupados com o cenário da esquerda nacional, o ex-presidente Lula (PT) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) se reaproximaram com um encontro em São Paulo. A reunião ocorreu no início de setembro, mas só foi revelada pelo jornal O Globo nesta quinta-feira.

A conversa entre os líderes de esquerda - que estavam rompidos desde as eleições de 2018 - foi intermediada pelo governador do Ceará, Camilo Santana, que é do PT mas é aliado dos irmãos Ferreira Gomes, durante mais de um mês de conversas à distância.

No encontro, foram tratadas as divergências entre os políticos, que aumentaram nos últimos anos, o governo Jair Bolsonaro e a pandemia do novo coronavírus no Brasil. Apesar do tema das eleições presidenciais de 2022 não ter sido diretamente tratado, a reunião pode, quem sabe, indicar uma aproximação maior no campo da esquerda no próximo pleito.