Davi Silvestre tinha 8 anos Reprodução / TV Gazeta

Por O Dia

Publicado 29/10/2020 09:17 | Atualizado 29/10/2020 15:13

Espírito Santo - Segundo a Polícia Militar, um menino de 8 anos foi morto a facadas pelo próprio primo na noite desta quarta-feira, no bairro Santo Antônio, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Dois idosos, que são avós do agressor, também foram esfaqueados e precisaram ser levados para o hospital. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus. De acordo a família, ele apresenta um quadro de esquizofrenia. As informações são do portal G1.

Ainda conforme o G1, o crime ocorreu por volta das 21h30. De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, Davi Silvestre morreu no local. Já os avós foram levados para o Hospital Roberto Silvares.



Uma tia do agressor foi a primeira pessoa a chegar na casa e encontrou o homem saindo depois do crime. Policiais militares o prenderam na BR-101. Segundo os agentes, o suspeito parecia estar em surto, disse que lembrava do crime, mas não sabia que o primo tinha morrido.