Ministra do STF, Rosa Weber Fabio Rodrigues Pozzebom/AgÉncia Brasil

Por O Dia

Publicado 29/10/2020 10:55 | Atualizado 29/10/2020 11:03

Brasília - A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber suspendeu a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), que liberava a exploração de manguezais e restingas. A decisão liminar atendeu um pedido do partido Rede Sustentabilidade. A medida valerá até o caso ser julgado pelo Plenário da Corte. As informações são do jornal O GLOBO.



Publicidade

À época, as normas revogadas foram a nº 302 e nº 303. Elas delimitavam critérios específicos para instituição de áreas de preservação permanente em regiões ocupadas por restingas e manguezais. As normas preveem, por exemplo, que as áreas de restinga de 300 metros a partir da linha do mar em direção ao continente sejam consideradas áreas de preservação ambiental.

A partir da decisão de Rosa Weber, as duas normas voltam a vigorar. A liminar também determina que a terceira resolução revogada pelo Conama na ocasião, que trata de licenciamento de empreendimentos de irrigação, volte a valer.