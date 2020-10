A maioria das áreas do Brasil fica em atenção para ocorrência de pancadas de chuva moderadas a fortes, com raios temporais e de ventos fortes Henrique Gonçalves / Divulgação Climatempo

Por O Dia

Publicado 29/10/2020 11:18 | Atualizado 29/10/2020 11:40

O Climatempo alertou que há risco de temporal, nesta quinta-feira, na área sul de Roraima, no centro-leste e nordeste do Amazonas, no sul do Acre, em Rondônia, exceto no norte do estado, em Mato Grosso, no norte de Mato Grosso do Sul, no centro-sul de Goiás, no Triângulo Mineiro, no centro-norte e oeste de São Paulo e no norte e oeste do Paraná.

Segundo a meteorologia, o tempo vai ficar muito instável em praticamente todo o Brasil, com períodos de sol e pancadas de chuva com raios, principalmente à tarde e à noite.

Na Região Sul, ficam fora da chuva o centro-oeste e o sul do Rio Grande do Sul e o centro-oeste de Santa Catarina. No Nordeste, o sol predomina no norte do Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte, em praticamente toda a Paraíba e Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Chove rápido no litoral paraibano e de Pernambuco.



Dia nublado e com muita chuva em Mato Grosso do Sul, no oeste de São Paulo e no norte/noroeste do Paraná. O dia terá muitas nuvens e chuva a qualquer hora no sul e centro-oeste da Bahia, sul do Piauí e do Maranhão e no leste do Tocantins e nordeste de Goiás, Distrito Federal e norte de Minas Gerais.



Alertas meteorológicos



O Climatempo chama atenção para rajadas de 60 a 80 km/h no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, devido à um ciclone extratropical.

Situação de perigo em Mato Grosso do Sul, para temporais, chuva volumosa, vendaval e queda de granizo.



A maioria das áreas do Brasil fica em atenção para ocorrência de pancadas de chuva moderadas a fortes, com raios temporais e de ventos fortes, principalmente à tarde e à noite.



Em todas as áreas em alerta ou em atenção, as rajadas de vento podem variar de 60 km/h a 80 km/h. Nas áreas de perigo, de até 90 km/h.