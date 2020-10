João de Deus é transferido em hospital no DF; ainda não há previsão de alta

Por IG - Último Segundo

O médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, foi transferido para um quarto comum após apresentar uma melhora clínica. Ele está internado no Hospital Sírio Libanês em Brasília. As informações foram divulgadas em um boletim médico. Até o momento, não há previsão de alta.

“O paciente João Teixeira de Faria foi admitido no hospital Sírio-Libanês em Brasília para avaliação de dor torácica. Realizados os procedimentos necessários, apresentou melhora clínica, foi transferido de unidade crítica para quarto comum, onde continua em tratamento, sem previsão de alta hospitalar”, afirma o comunicado.

O médium foi internado no hospital na madrugada de sábado (24). Ele sentiu mal-estar e incômodos na região do peito. A hipótese de Covid-19 foi descartada pela equipe médica. Anteriormente, João de Deus foi internado na sexta-feira (23) em um hospital da cidade de Anápolis, em Goiás, onde está cumprindo prisão domiciliar, sendo transferido para o Sírio Libanês após uma piora no quadro.

João de Deus tem 63 anos e quatro meses de prisão acumulados por conta de três condenações: