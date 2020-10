Bisneta do criador do Guaraná Jesus Reprodução Twitter

Publicado 30/10/2020 13:42 | Atualizado 30/10/2020 19:22

Rio - A bisneta do criador do Guaraná Jesus afirmou em sua conta do Twitter, nesta quinta-feira, que seu bisavô, Jesus, era admirador do comunismo e dividia os lucros da empresa com seus funcionários. Ela criticou o presidente Jair Bolsonaro e fez uma live com o governador do Maranhão, Flávio Dino, nesta sexta-feira, contando a história da empresa e engrossando o coro contra as declarações do presidente, a quem chamou de "imbecil".

"Se o imbecil Bolsonaro soubesse que meu bisavô Jesus, criador do Guaraná Jesus, era admirador do comunismo e dividia lucros da empresa com funcionários (décadas 20/30/40), ele nem tinha dado um gole no refri e nos poupava de mais uma de suas asneiras preconceituosas e grosseiras", escreveu Roberta Gomes, que é jornalista e empresária.

A família de Roberta não tem mais direitos sobre o Guaraná Jesus, que foi vendido à Coca-Cola na década de 1980.

Nesta quinta, em visita ao Maranhão, Bolsonaro fez comentários homofóbicos após tomar a bebida, que tem coloração rosa. "Agora virei boiola igual maranhense, é isso?", disse. "Quem toma esse guaraná vira maranhense, hein", completou.