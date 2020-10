Jair Bolsonaro e Eduardo Pazuello em live Reprodução Facebook

Por IG - Último Segundo

Publicado 30/10/2020 22:44 | Atualizado 30/10/2020 22:46

Brasília - O ministro Eduardo Pazuello, que há uma semana testou positivo e estava em se recuperando em casa, foi internado num hospital particular de Brasília na noite desta sexta com comprometimento em parte do pulmão.

Um dia depois de anunciar o diagnóstico, Pazuello se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro em uma transmissão nas redes sociais. Ele afirmou que estava sendo medicado com hidroxicloroquina, nitazoxanida e azitromicina e havia acordado "zero bala".



Até as 22h30, o ministro da Saúde seguia em monitoramento no hospital, e sem horário previsto para alta. Segundo o ministério, Pazuello permaneceu no hospital "para hidratação e acompanhamento médico e deve ser liberado em breve". Veja nota na íntegra:

"O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, compareceu ao hospital Rede Nova Star, em Brasília, na noite desta sexta-feira (30) para se submeter a exames de acompanhamento do tratamento da Covid-19. O procedimento faz parte da conduta indicada pela equipe médica do ministro.



Pazuello permanece na unidade de saúde para hidratação e acompanhamento médico e deve ser liberado em breve".