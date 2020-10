Vítima contou que trocava de roupa após o trabalho quando foi levada por um homem até o quarto de um hotel fazenda de Esmeraldas e foi violentada IG - Último Segundo

Por iG

Publicado 31/10/2020 13:27 | Atualizado 31/10/2020 13:28

Uma jovem de 19 anos foi estuprada dentro de um hotel fazenda na cidade de Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e ficou grávida. De acordo com a Polícia Militar, a mulher denunciou o caso na sexta-feira (30).



A vítima, que é funcionária do hotel, foi estuprada por um carpinteiro do local, de 30 anos. Em depoimento à polícia, ela contou que trocava de roupa após o trabalho quando foi levada por um homem até o quarto e foi violentada.



"Ela contou que quando ia trocar de roupa, foi surpreendida pelo homem que a agarrou e a arrastou para um quarto de hóspedes onde cometeu a conjunção carnal, usando de violência física. A vítima é de família muito católica e não teve coragem de contar para os pais. Ela também foi ameaçada de morte pelo suspeito caso revelasse o crime", explicou o tenente Livingstone Ribeiro.



Familiares contaram ao tenente que após o estupro a jovem estava com um comportamento estranho. Ao realizar um teste de gravidez, descobriu que está gestante por causa do estupro, que aconteceu a cerca de um mês.



Após registrar o boletim de ocorrência, a vítima foi socorrida para o Hospital Municipal 25 de maio em Esmeraldas. Exames médicos constataram a gravidez. A PM informou ainda que ela será levada ainda para o Hospital Regional de Betim onde vai tomar coquetel contra doenças sexualmente transmissíveis (DST).



O homem está desaparecido e a Polícia Militar faz diligências para tentar encontrá-lo.