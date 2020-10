Por IG - Último Segundo

Publicado 31/10/2020 14:29 | Atualizado 31/10/2020 14:31





Uma pesquisa realizada pelo Datafolha apontou que, para 46% dos brasileiros entrevistados, o trabalho do presidente Jair Bolsonaro para impedir o desmatamento na Amazônia é considerado ruim ou péssimo. 1.524 pessoas, de todas as regiões do Brasil, participaram da pesquisa.

O estudo ainda mostrou que, dentre os entes responsáveis pelo combate ao desmatamento da floresta - como governos estaduais, Ibama e o próprio ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles - o presidente foi o pior avaliado.

Para 42% da população, os governos estaduais são avaliados de forma negativa. 38% consideram o trabalho do ministro Ricardo Salles e o vice-presidente Hamilton Mourão ruim ou péssimo, e 20% criticam a atuação de instituições como Ibama e Funai.

Na pesquisa, 27% dos entrevistados avaliaram o trabalho do presidente de forma ótima ou boa e outros 25% votaram numa avaliação regular. O resultado mais próximo da unanimidade diz que 93% dos brasileiros afirma ser possível ganhar dinheiro protegendo a floresta e incentivando atividades sem desmatamento.