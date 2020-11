ABPA Divulgação ABPA

Por O Dia

Publicado 31/10/2020 17:37 | Atualizado 31/10/2020 17:46

Brasil - Neste sábado, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) se manifestou sobre a embalagem de carne suína identificada com traços de covid-19 na China. Segundo a associação, a contaminação pode ter sido durante o transporte.

A ABPA afirmou que está em contato com as autoridades brasileiras para apoiar o levantamento de informações sobre a ocorrência no distrito de Wendeng, na cidade de Weihai (China), divulgada pelas autoridades locais.

Na nota, eles afirmam que as informações divulgadas até aqui destacam que os traços de Covid-19 eventualmente encontrados estavam na embalagem do produto, o que indica que a contaminação deve ter ocorrido fora da unidade produtora – por exemplo, em uma das várias etapas de transporte até a chegada ao destino.

Por fim, eles ressaltam que não há evidências científicas de que a carne seja transmissora do vírus, conforme ressaltam a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).