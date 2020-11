Casal foi localizado em um distrito de Fortaleza Reprodução internet

Por O Dia

Ceará - A Polícia Civil encontrou os corpos de um casal que estava desaparecido desde o dia 11 de setembro no Ceará. Os corpos foram localizados na manhã desta sexta-feira, no município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. O casal, pais de seis crianças, estava sendo procurado há quase 50 dias.

Os corpos foram localizados em um terreno situado no bairro Jacundá, no Eusébio. O local foi apontado pelos envolvidos na ação criminosa que foram capturados nesta sexta-feira. Os corpos foram desenterrados por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). A Perícia Forense também esteve no local e realizou os primeiros levantamentos periciais. Devido o tempo dos óbitos, as identificações serão confirmadas por meio de exame de DNA.

A ação teve como objetivo o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, bem como a localização dos dois corpos. No cumprimento dos mandados, cinco pessoas foram presas, além de terem sido apreendidas munições, arma, drogas, balança de precisão, colete balístico e celulares. Os procedimentos do caso estão em andamento. Mais detalhes serão repassados após a conclusão das investigações.

A ofensiva foi coordenada pela Delegacia Metropolitana do Eusébio, com apoio das delegacias de Pacajus, Guaiuba, Chorozinho, 18º DP, Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Judiciaria Metropolitana (DPJM) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da PCCE.