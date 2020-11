Número de óbitos por coronavírus continua em queda apesar de alta de casos Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/10/2020 21:58 | Atualizado 31/10/2020 21:59

Brasil - O Ministério da Saúde confirmou 407 mortes causadas por coronavírus nas últimas 24h. Com esse número, o país soma 159.884 óbitos vítimas do vírus desde que o primeiro caso da doença foi registrado no país, no fim de fevereiro deste ano.

Já em relação ao número de casos de sexta-feira para sábado, foram 22.282 novas infecções causadas pela covid-19. Na soma total são 5.516.658 pessoas infectadas pelo vírus.

Os números constam do balanço diário feito pelo Ministério da Saúde e foram divulgados no início da noite deste sábado (31). O boletim leva em consideração as informações repassadas pelas secretarias de Saúde dos estados a cada período de 24 horas.