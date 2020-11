Por IG - Último Segundo

Publicado 01/11/2020 17:25 | Atualizado 01/11/2020 17:44

O presidente Jair Bolsonaro voltou a pedir votos para seu filho Carlos Bolsonaro (Republicanos), vereador e candidato a reeleição pelo Rio. Em rede social, Carlos Bolsonaro publicou o vídeo de apoio feito pelo pai.



Uma mensagem do Presidente da República ao município do Rio de Janeiro.



Muito obrigado pela consideração de sempre, Pai!



. Link no YouTube: https://t.co/UMPglkYlLN pic.twitter.com/OsEoShgFI5 — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 1, 2020

"Olá, amigos do Rio de Janeiro. Eu quero, neste momento, pedir seu voto para, com toda a certeza, um bom candidato a vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, número 10120. Não custa lembrar, ele foi um dos grandes responsáveis pela minha eleição e por estar aqui em Brasília, hoje, na presidência", diz o presidente, no vídeo.

Na quinta feira (29), em live transmitida pelo Facebook, Bolsonaro já tinha pedido voto para o filho aos seus eleitores. Na ocasião, o presidente reforçou a importância do voto em Carlos para que ele possa "continuar ajudando em Brasília".

Vale lembrar, porém, que a abrangência do cargo de vereador é municipal , e, portanto, compete a Carlos Bolsonaro legislar e representar a câmara dos vereadores apenas da cidade para a qual foi eleito, o Rio de Janeiro.