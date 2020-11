Onça foi resgatada em operação de seis horas Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma onça parda macho que foi resgatada em São Paulo sofreu um acidente na região de Marília, interior do estado, após ser solta em uma reserva ambiental. O animal foi atropelado e resgatado em um sítio no sábado.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que participou do resgate do animal, a onça teria saído para buscar alimento quando foi atropelada por um carro na rodovia. Socorrida, a onça sofreu ferimentos e não corre risco de morte.



A operação de resgate da onça, antes do acidente, foi parte de uma força-tarefa que durou mais de seis horas.