Polícia detém adolescente que furtava casas com carroça PMDF/Divulgação

Por O Dia

A Polícia Militar do Distrito Federal, em Brasília, apreendeu um adolescente que furtava casas com uma carroça, puxada por um burro. O caso aconteceu neste domingo, o jovem foi detido com uma arma de fogo calibre 12 e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente.



Uma equipe de policiais estava fazendo patrulhamento na região quando foi informada que havia uma casa sendo furtada, ao chegar no local, um adolescente tentava carregar os objetos em uma carroça. Ele foi detido por crime análogo à furto e porte ilegal de arma de fogo.



Na carroça a polícia encontrou uma televisão, sanduicheira, um par de tênis e roupas. De acordo com a PM, o animal estava com ferimentos na região da boca.