Por IG - Último Segundo

Publicado 02/11/2020 15:43 | Atualizado 02/11/2020 15:44

Antonino Moura, copeiro que foi assassinado a facadas Foto: Reprodução/Instagram

Um copeiro que trabalhava na Secretaria de Empreendedorismo do Distrito Federal foi assassinado a facadas na madrugada do último domingo. O crime em uma casa no Recanto das Emas, e o principal suspeito é o irmão da vítima. Antonino Moura, de 48 anos, morreu no local.

Após o assassinato, o suspeito fugiu de carro, mas foi preso dentro de um ônibus na rodoviária de Formosa, no Entorno do DF. Segundo a Polícia Civil, ele se preparava para fugir. De acordo com o delegado Pablo Aguiar, da 27ª Delegacia de Polícia, o suspeito acreditava que a esposa tinha um caso extraconjugal com o irmão. Ele não possuía antecedentes criminais.

A Secretaria de Empreendedorismo emitiu nota de pesar depois da morte do ex-funcionário. "Comunicamos com muito pesar, o falecimento do amigo Antonino Moura, que encontrava-se lotado na SEMP - Secretaria de Empreendedorismo, e foi colaborador desta SDE por alguns anos. Continuava, ainda assim, a nos prestar bons serviços, com sua contagiante alegria e disposição. Deixa entre nós, uma grande saudade! Que Deus tranquilize com paz o coração de familiares e amigos", diz o texto publicado nas redes sociais.