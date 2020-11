Por IG - Último Segundo

Publicado 02/11/2020 16:22 | Atualizado 02/11/2020 16:26

Fotos da festa foram divulgadas nas redes sociais Reprodução/redes sociais

O secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Wajngarten, celebrou seus 45 anos neste fim de semana. A festa, que ocorreu em Maresias, litoral paulista, contou com shows da dupla sertaneja Henrique & Diego e do cantor Zé Cassiano.

Após vazamento sobre ocorrência da festa na semana em que o país ultrapassa os 160 mil mortos pela Covid-19, o secretário confirmou a reunião em seu Twitter. "Informo que amanha celebrarei meus 45 anos ao lado do meu amigo e ministro Fábio Faria, dentro outros convidados... chorem as lágrimas", disse Wajngarten.

Nas redes sociais, tanto o secretário quanto os convidados publicaram fotos da festa. Um vídeo, divulgado por Wajngarten mostra o jogador do Palmeiras, Felipe Melo, entre os presentes na reunião.