Festa de Wajngarten em Maresias reúne ministros e Flávio Bolsonaro

Festa contou com a participação do ministro das Comunicações, Fábio Faria, e de Patricia Abravanel Reprodução instagram

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Sem máscaras e com a presença de ministros, o secretário executivo do Ministério das Comunicações, Fabio Wajngarten, comemorou seus 45 anos com uma festa no litoral norte de São Paulo, em Maresias, em sua casa de praia.



A festa foi registrada nas redes sociais por convidados, entre eles, o chefe de Wajngarten, o ministro das Comunicações, Fabio Faria, e o novo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Jorge Oliveira.



Autoridades e especialistas ainda recomendam distanciamento social e uso de máscaras, como uma das principais formas de se evitar a contaminação pelo coronavírus e sua proliferação. As mortes por covid-19 no Brasil ultrapassaram a marca de 160 mil neste domingo, 2. No total, são mais de 5,5 milhões de infectados no País desde o início da pandemia.



O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, também esteve na comemoração. Nos últimos dias, ele esteve em Fernando de Noronha e usou o dinheiro da cota parlamentar para comprar a passagem para a ilha Depois de o fato ter sido revelado pela imprensa, ele falou em "equívoco" e prometeu devolver até esta terça, 3, os R$ 1.617,66 do dinheiro usado para viajar a passeio.



Em uma foto, o aniversariante aparece com Faria, Jorge e também com o assessor especial do ministro do Meio Ambiente, José Vicente Santini. Até o ano passado, Santini trabalhava como secretário executivo da Casa Civil, mas foi demitido depois usar uma aeronave das Forças Aéreas (FAB) e, oito meses depois, admitido na pasta de Ricardo Salles.



Em um dos vídeos publicados é possível ver o aniversariante cantando com Patrícia Abravanel a música tema do programa do Silvio Santos. Filha do apresentador, ela é casada com o ministro das Comunicações. Em muitos dos registros é difícil encontrar algum convidado usando máscara.



No Twitter, Wanjgarten chegou a fazer uma provocação sobre a festa. "Ao vazador e intriguento do Palácio que alimenta um pseudo jornalista informo que amanhã (domingo) celebrarei meus 45 anos ao lado do meu amigo e ministro Fábio Faria, dentre outros convidados... chorem as lágrimas", escreveu.



O presidente Jair Bolsonaro passou o fim de semana no Guarujá, também no litoral, mas não compareceu à festa. Na sexta, Wanjgarten disse que faria uma comemoração com amigos próximos.