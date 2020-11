Nova variante do coronavírus é identificado por cientistas na Europa Divulgação

Por O Dia

Brasil - O Ministério da Saúde divulgou na noite desta segunda-feira que mais 190 pessoas morreram por causa da covid-19 no Brasil nas últimas 24 horas. Com isso, o total de mortos chega a 160.074. A taxa de mortalidade é de 76,2 casos a cada 100 mil habitantes. No total, a letalidade é de 2,9%.

De acordo com a atualização, 10,1 mil novos casos de coronavírus foram registrados nas últimas 24h. O balanço totaliza 5,545 milhões casos de contaminação pelo novo coronavírus. Segundo a pasta, 4,980 milhões de pessoas recuperaram a saúde depois da infecção. Mais de 404 mil casos seguem em acompanhamento.

Publicidade

A Região Sudeste registra um total de 1,944 milhão de casos de infecção pela covid-19 e 72,8 mil mortes. A região é seguida pelo Nordeste com 1,480 milhão de casos e 42,2 mil mortes. No Sul, são 722,7 mil casos e 14,8 mil mortes. No Norte do país, 703,4 mil pessoas se infectaram e 15,9 mil foram a óbito.



No Centro-Oeste, há 694,8 mil casos de contaminação e 14,8 mil casos de morte. As piores taxas de incidência e de mortalidade por 100 mil habitantes estão nesta região: 4.263,6 pessoas se infectaram e 91,1 morreram a cada grupo de 100 mil habitantes.