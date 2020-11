Uma das moradores da casa foi picada por escorpião, mas passa bem Pixbay

Brasília - Uma família da região central de Brasília encontrou 41 escorpiões dentro de casa em um período de duas semanas. Uma moradora do imóvel, Lara Rodrigues, chegou a ser picada por um dos animais, e sofre com dores, sonolência, inchaço e coceira.

A jovem conta que as 5 pessoas da casa e os 4 animais de estimação tiveram que deixar o imóvel devido à infestação inesperada de escorpiões. "Nos últimos 20 dias foi piorando, foi aparecendo. A gente achava 5 em um dia, em outro 4, só que aí teve um dia, que foi no final de semana passado, que só no sábado a gente achou 20 de uma vez. E aí de lá pra cá completou esses 41 escorpiões em 1 semana", contou Lara, no programa Encontro.

"A gente teve que deixar a casa. A gente evacuou, teve que chamar a dedetização, a gente teve que chamar particular mesmo, e o serviço de limpeza pra gente poder voltar pra casa todo mundo em segurança, né", detalhou a moradora.

Segundo Vinicius Ferreira, biólogo convidado pelo programa, os escorpiões "curtem muito ambientes quentes e úmidos" e por isso é comum que esses bichos sejam encontrados embaixo de telhas, em construções de obras, ou dentro de sapatos.

"Eles não são sujos mas eles são predadores né, então lixo, por exemplo, é uma coisa que atrai muitos artrópodes, principalmente baratas, e as baratas fazem muita parte dessa alimentação dos escorpiões. Então não é que eles são sujos, mas eles curtem muito esses ambientes", explicou.