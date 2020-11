Eduardo Bolsonaro TV Globo / Reprodução

Por O Dia

Rio - O deputado federal Eduardo Bolsonaro - o mais ativo dos filhos do presidente na relação com os Estados Unidos - se tornou alvo de memes nas redes sociais após a virada do democrata Joe Biden na Geórgia, estado-chave na corrida eleitoral norte-americana. O motivo é o nome dado à sua filha recém-nascida: justamente Geórgia.

Internautas disseram que a criança teria sido batizada em homenagem ao "tradicional estado republicano" - que, em 2020, pode ser decisivo para eleger Biden. Este motivo nunca foi dito pelo parlamentar, mas rendeu memes e brincadeiras nas redes sociais.

Georgia virou Biden. Acho que este é um bom momento para lembrar vocês que Eduardo Bolsonaro deu o nome de Georgia para a filha em homenagem ao "tradicional estado republicano". pic.twitter.com/Xemxuxf8ik — Tesoureiros do Jair (@tesoureiros) November 6, 2020

Sua esposa, Heloísa Bolsonaro, chegou a comentar o nome da criança, mas apenas falando sobre o país Geórgia - gerando, por sua vez, outros memes, por se tratar do país de nascimento do ditador soviético Josef Stalin.

