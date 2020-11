Por IG - Último Segundo

Publicado 07/11/2020 11:52

Na noite desta sexta-feira, um jovem de 24 anos morreu após passar dois dias internado por conta de uma queimadura sofrida em um bar de Curitiba. O acidente deixou o médico, que havia se formado recentemente, com 70% do corpo queimado.



Segundo informações do portal G1, o acidente ocorreu na noite da última quarta-feira (4), quando Leonardo Janeri Barbosa estava com um grupo de amigos quando uma funcionária do local acabou derrubando combustível em cima da mesa ao tentar acender uma lareira portátil.

Delegada responsável pelo caso, Thatiana Guzella informou que relatos de testemunhas confirmam a versão de que a mulher acabou sendo a responsável, mesmo que involuntariamente, pelo acidente ao tentar reacender um dos aparelhos que havia se apagado.

"O fogo se espalhou muito rapidamente, em questão de segundos. Não houve dolo, mas pode haver culpa da atendente ou alguma imprudência que vamos tentar esclarecer com as diligências", afirmou Guzella, que deve ouvir a funcionária na próxima segunda-feira.

Ainda de acordo com a publicação, outras pessoas que estavam na mesa também sofreram queimaduras graves, mas não tiveram o estado de saúde divulgado. Em nota, o bar The Oak Wine and Beer lamentou a morte do rapaz e prestou condolências à família e amigos.