Santa Catarina - Imagens de uma câmera de segurança no Centro de Videira, no Oeste catarinense, registraram o momento em que uma mulher pula de um carro em movimento. De acordo com a polícia, a atitude arriscada tomada por ela foi com intuito de fugir de um assédio por parte do motorista.

O caso ocorreu na quarta-feira (4) e foi registrado na Polícia Civil na quinta (5). A Delegacia de Polícia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (Dpcami) investiga o caso. Não foi detalhado se o motorista do carro e a vítima se conhecem.

A câmera flagrou o momento em que a porta do carro é aberta e a mulher se joga do carro em movimento, próximo a um cruzamento. Ela caí no meio da rua e fica sentada no chão por alguns segundos. Veja:

Mulher pula de carro em movimento para fugir de assédio em Santa Catarina. #MeiaHora pic.twitter.com/J6sBTwfD5K — Jornal Meia Hora (@meiahora) November 7, 2020

O carro que vinha logo atrás diminui a velocidade e para no meio da rua. A mulher levanta sozinha e sai andando. O carro de onde a mulher pulou seguiu viagem sem prestar socorro e saiu do ângulo da câmera.



A mulher deve prestar depoimento ao Dpcami na próxima semana. Até este sábado (7), nem o motorista ou o carro foram localizados pela polícia, de acordo com a NSC TV.