Publicado 07/11/2020 20:23

O número de óbitos no Brasil por Covid-19 voltou a cair pelo segundo dia seguido: o país registrou 254 mortes causadas pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) contra 279 dessa sexta-feira, fazendo o total subir para 162.269. Com isso, a média móvel de óbitos, que estava em alta, voltou a cair e chegou a 341.



Já o número de contaminações chegou aos 5.653.561 milhões. Desse total, 22.380 infectados só de ontem para hoje.



O ranking de número de mortes segue liderado pelo estado de São Paulo , que tem 39.717 óbitos causados pela Covid-19. O Rio de Janeiro continua em segundo lugar, com 20.905 mortes, seguido por Ceará (9.391), Minas Gerais (9.294), Pernambuco (8.724).



A contagem de casos realizada pelas Secretarias Estaduais de Saúde inclui pessoas sintomáticas ou assintomáticas; ou seja, neste último caso são pessoas que foram ou estão infectadas, mas não apresentaram sintomas da doença.