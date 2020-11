Brasil

Aliança entre Luciano Huck e Sérgio Moro está sendo negociada para 2022, diz jornal

Huck e Moro se encontraram no apartamento do ex-juiz em Curitiba no dia 30 de outubro para acertar a criação do que chamaram de 'terceira via' para a próxima eleição

Publicado 08/11/2020 08:43 | Atualizado há 3 horas