Militares no exterior recebem auxílios: auxílio-familiar e auxílio-moradia l Agência Brasil

Por Brasil Econômico

Publicado 09/11/2020 17:36 | Atualizado 09/11/2020 19:36

Brasil - Adidos militares, que são integrantes das Forças Armadas do Brasil que trabalham com a diplomacia brasileira no exterior, recebem supersalários de até R$ 370 mil. É o que mostrou a coluna de Lúcio Vaz, da Gazeta do Povo, no domingo passado.



Recebendo em dólar, os adidos militares brasileiros podem obter até R$ 370 mil em um mês. A renda mensal fixa chega a R$ 137 mil, incluindo a verba de representação e outras indenizações. Esses supersalários não são destinados os dos generais, mas sim para os coronéis e capitães de mar a guerra, que têm salário médio de R$ 22 mil no Brasil. Já os auxiliares de adidos, suboficiais e subtenentes, que têm renda de R$ 12 mil no país, recebem até R$ 55 mil no exterior.



Eles recebem uma indenização de representação no exterior (Irex), que pode chegar ao valor de R$ 30 mil. A Irex é calculada com base no custo de vida de cada país, para compensar despesas próprias da missão. A idenização é como um salário extra, porque não há prestação de contas dessas despesas. Além dela, há várias outras indenizações, como auxílio-moradia e auxílio-familiar, além do transporte e mudança – que são pagos na instalação no cargo e no retorno ao país.



A coluna do jornal revelou alguns dos maiores salários dos militares brasileiros que trabalham no exterior. Um dos citados foi o capitão de mar e guerra Alfred Dombrow, que deixou o cargo de adjunto do adido militar nos Estados Unidos e no Canadá no mês de julho. Em junho, Dombrow recebeu remuneração básica de US$ 8,3 mil, mais US$ 16,3 mil de remunerações eventuais e US$ 5,5 mil de 13º salário. Mais US$ 36,2 mil foram de indenizações, totalizando um salário de US$ 66,3 mil – o equivalente a R$ 368 mil.



Outro exemplo é do coronel do Exército, Guilherme Langaro Bernardes. Ele é adido militar em Nova Delhi, na Índia e tem salário de US$ 10,6 mil – o equivalente a R$ 58,9 mil, superior ao teto remuneratório constitucional e quase o dobro do salário do presidente da República. Além do valor fixo, Bernarder recebe também mais US$ 14 mil em verbas indenizatórias, totalizando US$ 24,7 mil, ou R$ 137 mil.



Publicidade

Os militares no exterior recebem auxílios: auxílio-familiar atende à manutenção e às despesas de educação e assistência a seus dependentes no exterior, sendo calculado com base na Irex à razão de 10% para a esposa e 5% para cada dependente, incluindo filho menor, filha solteira e mãe viúva, ambas sem remuneração, enteados, adotivos, tutelados e curatelados; já o auxílio-moradia é pago para custeio de locação de residência, desde que não exista imóvel funcional disponível na sede no exterior, na forma de ressarcimento por despesa comprovada pelo servidor.



O colunista obteve resposta da Associação dos Diplomatas Brasileiros, que afirmou: “Irex é indenização. Não há contas a prestar, deve ser interpretada como parte do salário. Educação dos filhos entra nessas despesas, o aluguel não coberto pela RF, comida, despesas médicas, por exemplo”. A Associação disse também que almoços e jantares de trabalho “são parte fundamental da articulação com outros representantes de Estado, assim como também se pratica na iniciativa privada”.