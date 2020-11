Ministra Damares Alves Fabrice Coffrini / AFP

Por iG

Publicado 09/11/2020 20:57 | Atualizado 09/11/2020 20:58

Brasília - A ministra da Mulher, Familia e Direitos Humanos, Damares Alves , se tornou alvo de uma investigação realizada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por suposta tentativa de impedir que uma menina do Espírito Santo, de apenas 10 anos e vítima de estupro, tivesse acesso à interrupção da gestação . A informação é da Globo News.



O caso ocorreu em agosto e chocou o país inteiro . A criança teria abusada sexualmente pelo tio, que está preso. Poucos dias depois do crime se tornar notícia, ela passou por um aborto foi, com permissão judicial, em Recife.



Augusto Aras, procurador-geral da República, foi o responsável por informar o Supremo Tribunal Federal (STF) pela abertura da investigação preliminar. Segundo escreveu em documento, o primeiro objetivo é encontrar indícios suficientes da conduta de Damares e, caso existam, a PGR solicitará a abertura de um inquérito formal contra a ministra. "Caso surjam indícios mais robustos de possível prática de ilícitos penais pela noticiada, poderá ser requerida a instauração de inquérito nesse STF ."



Em nota oficial, o ministério declarou que "enxerga a situação com total tranquilidade, tratou sua atuação nessa ação com absoluta transparência e lisura, com absoluto respeito aos princípios da Administração Pública. Esclarecemos, ainda, que a própria ministra Damares Alves solicitou investigação do caso à PF ".