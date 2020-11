63% dos brasileiros mudaram seus hábitos de desinfecção durante a pandemia, aponta estudo Pixbay

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 14:47 | Atualizado 10/11/2020 14:50

Rio - Um levantamento realizado pela SC Johnson descobriu que 63% – quase dois em cada três brasileiros – mudaram seus hábitos de desinfecção durante a pandemia. A pesquisa revelou também que embora as práticas de desinfecção tenham sido importantes para ajudar a proteger as famílias do novo coronavírus, as pessoas estão focadas em manter rotinas proativas em suas casas.

Ainda de acordo com o estudo, 69% dos brasileiros com filhos menores de 18 anos em casa disseram que aumentaram suas práticas de desinfecção doméstica durante a pandemia; 67% dos brasileiros planejam desinfetar suas casas pelo menos duas vezes por semana após a pandemia; e 83% dos brasileiros com 56 anos ou mais, incluindo pessoas na faixa etária de alto risco, consideram-se muito bem informados ou bem informados sobre a prevenção de doenças causadas por germes, bactérias e vírus.



“Essa pesquisa mostra que a pandemia mudou as percepções e hábitos das pessoas sobre como se protegerem”, afirma Tatiana Ganem, gerente geral da SC Johnson Brasil. “É muito importante que as pessoas mantenham seus hábitos de desinfecção como parte de suas rotinas de limpeza regulares para proteger suas famílias de vírus, germes e bactérias", conclui.